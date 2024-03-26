Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Суд заключил под стражу восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Алишер Касимов

Столичный суд отправил под арест восьмого фигуранта дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишера Касимова, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Фигуранта заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», Алишер Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже он сдал жилье одному из участников нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Фаридуни Шамсудину.

Ранее Басманный суд Москвы также постановил заключить под стражу четверых подозреваемых в непосредственном совершении теракта: Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова, Шамсутдина Фариддуни и Далерджона Мирзоева. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.