Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в «Крокусе» СК сообщил о задержании подозреваемого в финансировании террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установлена личность и проведено задержание подозреваемого в финансировании террористов, устроивших нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщили в Следственном комитете РФ. Ведомство попросит суд заключить его под стражу.

Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что председатель Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором ему представили предварительные результаты расследования. Из них следует, что теракт был спланирован и тщательно подготовлен, а некие лица помогали нападавшим деньгами.

В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления, — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что Аминчон Исломов, обвиняемый в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.