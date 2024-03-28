Следователи проверили показания одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Кузьмичёнок Василий /Агентство «Москва»

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что пока проводилась проверка показаний только одного из обвиняемых. Такая же процедура ожидает и остальных исполнителей.

В настоящее время проверка показаний завершена, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее появились кадры, на которых, как утверждает Telegram-канал SHOT, сотрудники следственных органов подвозят к квартире в Красногорске 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, подозреваемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фигуранта дела выносят из машины силовиков и пересаживают на инвалидную коляску. По данным канала, его привезли к квартире, которую снимал другой подозреваемый.

Также в четверг, 28 марта, сообщалось о задержании подозреваемого в финансировании террористов, устроивших нападение на подмосковный концертный зал. Следствие попросит суд заключить его под стражу. В СК уточнили, что, по предварительным результатам расследования, теракт был спланирован и тщательно подготовлен, а некие лица помогали нападавшим деньгами.

Telegram-канал Mash сообщил, что один из обвиняемых, Фаридуни Шамсидин, пытался привлечь к атаке на концертный зал своего тестя. По информации канала, за два дня до нападения он звонил родственнику и срочно звал его в Москву на «подработку». В публикации уточняется, что Шамсидин получил отказ.