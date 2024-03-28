Опубликованы кадры с подозреваемым из «Крокуса» на инвалидной коляске SHOT опубликовал кадры с подозреваемым в теракте Файзовым на инвалидной коляске

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Мухаммадсобир Файзов

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых сотрудники следственных органов подвозят к квартире в Красногорске 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, подозреваемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Фигуранта дела выносят из машины силовиков и пересаживают на инвалидную коляску. По данным канала, его привезли к квартире, которую снимал другой подозреваемый.

Видео снято около жилищного комплекса «Большое Путилково», говорится в публикации. По данным следствия, квартира в ЖК принадлежит другому фигуранту дела Алишеру Касимову, который ранее уже был арестован.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что установлена личность и проведено задержание еще одного подозреваемого в финансировании террористов, устроивших нападение на подмосковный концертный зал. Ведомство попросит суд заключить его под стражу.

До этого сообщалось, что Аминчон Исломов, обвиняемый в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.