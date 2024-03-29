Wildberries закроет часть своих пунктов в одном регионе из-за обстрелов ВСУ Wildberries объявила о закрытии части ПВЗ в Белгородской области из-за обстрелов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Wildberries закроет часть своих пунктов выдачи в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Компании важно, чтобы клиенты и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало, добавили там.

Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области... Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе. Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить в другие ПВЗ или отменить, — отметил представитель маркетплейса.

Отмечается, что плата за обратную доставку взиматься не будет. В компании заверили, что уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес.

Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области. Wildberries продолжает свою работу в регионе, чтобы обеспечить клиентов необходимыми товарами, — сказали в пресс-службе.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что популярные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries станут доступны жителям Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, интернет-магазины откроют свои пункты выдачи в республиках.