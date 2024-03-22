Популярные маркетплейсы откроют пункты выдачи в ДНР и ЛНР Пушилин: принято решение о заходе Ozon и Wildberries на территорию ДНР

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Популярные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries станут доступны жителям Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, интернет-магазины откроют свои пункты выдачи в республиках.

Маркетплейсы: в частности, по Ozon уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик и по Wildberries <...>. Запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей, — пояснил Пушилин.

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что рейтинг пункта выдачи заказов обновляется каждые 15 минут на основе новых оставленных отзывов. Представители WB подчеркнули, что у ПВЗ всегда есть возможность повлиять на свой рейтинг. Таким образом компания отреагировала на публикации в Сети о лишении ПВЗ с рейтингом ниже 4,9 еженедельных выплат.

В то же время представители Ozon опровергли сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи. Отмечается, что информация о закрытии десятков ПВЗ в знак протеста против введения сервисного сбора не соответствует действительности. В настоящее время по различным причинам не работает около 100 пунктов выдачи, а это меньше 0,5% от сети.