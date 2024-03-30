Зеленский заявил, что без помощи США ВСУ придется постоянно отступать

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Задержка Конгресса США с одобрением пакета военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post (WP). Он предупредил, что ВСУ придется вновь отступить, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни 155-мм артиллерийских снарядов.

Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами, — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что после потери Авдеевки в феврале, Генштаб Украины принял верные решения и стабилизировал ситуацию на фронте. По его словам, если ничего не изменится, Киев получит передышку и сможет вооружить и обучить в тылу военнослужащих для начала нового контрнаступления уже в этом году. Он также озвучил истину, которую пришлось принять Киеву: «Если вы этого не сделаете, это сделает Россия».

Также Владимир Зеленский в интервью The Washington Post признал недовольство США в связи с ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам топливно-энергетического комплекса России. Однако он подчеркнул, что Вашингтон не имеет права запрещать Киеву атаковать что-либо собственным оружием, а БПЛА использовались украинского производства.