Зеленский признал недовольство США ударами по энергоструктуре РФ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post (WP) признал, что в США не были довольны ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам топливно-энергетического комплекса России. Он добавил, что Вашингтон не имеет права запрещать Киеву атаковать что-либо собственным оружием, а БПЛА использовались украинского производства..

Реакция Соединенных Штатов на это не была позитивной, — заявил Зеленский журналисту Дэвиду Игнейшесу.

Украинский лидер пояснил, что российские дроны прорывают оборону ВСУ, атакуют энергетические объекты и другую инфраструктуру. По его словам, Киеву приходится в надежде на сдерживание наносить ответные удары на территории РФ. Зеленский подчеркнул, что россияне должны научиться жить без бензина, дизеля и электричества так же, как украинцы. По его мнению, это было бы честно.

Соединенные Штаты в скором времени сдадут Украину, так как их планы на эту страну рухнули, заявил ранее турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. По его мнению, сейчас Вашингтон надеется сгладить свои неудачи в постсоветской республике. Их признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Сейчас Вашингтон компенсирует неудачи на Украине в Евразии, находясь в поисках какой-либо двери для реализации своих планов в регионе, уточнил аналитик.

Министерство обороны США считает, что угроза эскалации конфликта на Украине не так высока, как прежде, сообщал на днях председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Чарльз Браун. По его утверждению, это связано с перспективой поставки Киеву баллистических ракет ATACMS.