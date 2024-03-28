В Пентагоне высказались о риске эскалации на Украине Генерал Браун: риск эскалации на Украине низок из-за возможных поставок ATACMS

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Чарльз Браун

Министерство обороны США считает, что угроза эскалации конфликта на Украине не так высока, как прежде, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По его утверждению, которое приводит ТАСС, это связано с перспективой поставки Киеву баллистических ракет ATACMS.

Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса [одобрения поставок], — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о возможных планах США поставить Украине новые ракеты ATACMS. Американский сенатор Линдси Грэм ранее призвал предоставить Киеву дальнобойные версии этих ракет, в частности, для ударов по Крымскому мосту.

Как передавал NBC News, Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США поставляли Киеву ранее. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.

Военный эксперт Алексей Суконкин также не исключает, что власти США могут передать Украине крылатые ракеты ATACMS с увеличенной дальностью до 300 км в обход решения конгресса о выделении финансирования. По его мнению, это оружие может стать «очень опасным и болезненным» для ВС РФ.