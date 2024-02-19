NBC: США хотят передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США поставляли Киеву ранее, сообщил телеканал NBC News. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы ATACMS средней дальности. Теперь, по словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова, — говорится в публикации.

При этом США все еще не определились с вопросом финансирования для Украины из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его соратников-республиканцев в конгрессе, отмечается в публикации. Сенат на прошлой неделе принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, но пока неясно, поддержит ли его палата представителей, контролируемая республиканцами, где еще не было голосования.

В Пентагоне заявили NBC, что США располагают ограниченным количеством ATACMS. По словам представителя ведомства, ракеты вряд ли передадут Украине без выделения дополнительных средств для восполнения запасов.

По словам двух американских чиновников, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из ближайших пакетов помощи Киеву, если конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США продолжают поставлять Украине военное оборудование по программе USAI. Это предполагает закупки вооружений на рынке, в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киеву передают оружие со складов Минобороны США.