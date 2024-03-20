В Кремле ответили на вопрос о поставках США дальнобойных ракет Украине Песков заявил, что ему неизвестно о намерениях США поставить Киеву ракеты ATACMS

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о возможных планах США поставить Украине новые ракеты ATACMS, передает РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм ранее призвал предоставить Киеву дальнобойные версии этих ракет, в частности для ударов по Крымскому мосту.

Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации, — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Россия вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши, если Украине поставят дальнобойные ракеты ATACMS.

Сенатор Грэм также выступил с заявлением, что украинцев нужно отправлять на фронт вне зависимости от их мобилизационного возраста. Американский законодатель также посоветовал Киеву «бороться за себя», не оглядываясь на помощь США. Сейчас на Украине под призыв по мобилизации не подпадают лица младше 27 лет.

Военный эксперт Алексей Суконкин в конце февраля не исключал, что власти США могут передать Украине крылатые ракеты ATACMS с увеличенной дальностью до 300 км в обход решения конгресса о выделении финансирования. По его мнению, это оружие может стать «очень опасным и болезненным» для ВС РФ.

Минобороны РФ сообщило 20 марта, что российские военные уничтожили на Авдеевском направлении четвертый американский танк Abrams. По данным ведомства, боевую машину подбили FPV-дроном в районе населенного пункта Бердычи.