Стало известно о разрушении Змиевской ТЭС на Украине ударом 22 марта «Центрэнерго»: Змиевская ТЭС разрушена после удара 22 марта

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В результате удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена, сообщила компания «Центрэнерго». Однако в Киеве пообещали выделить средства на ее восстановление. В пресс-службе украинского производителя энергии отметили, что уничтожены все блоки ТЭС, повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенных повреждений эксперты оценили в категориях от полного до значительного.

Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов — нет, — говорится в заявлении «Центрэнерго».

Змиевскую ТЭС осмотрел министр энергетики Украины Герман Галущенко, который пообещал найти деньги на ее ремонт. Он отметил, что власти помогут через привлечение доноров и фонд поддержки энергетики.

Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, заявлял 22 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций. При этом целостность энергетической системы не нарушена, а дефицита электроэнергии, заверил он, не прогнозируется.

В свою очередь Герман Галущенко назвал атаку в ночь на 22 марта самой масштабной за последнее время. По его данным, обстрел велся с применением различных видов вооружений и боеприпасов — от авиаракет Х-59 и «Кинжалов» до ударных беспилотников «Герань».