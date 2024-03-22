В Киеве заявили о «масштабных разрушениях» после российских атак Шмыгаль сообщил о повреждении 20 подстанций после российских ракетных ударов

Фото: t.me/dsns_telegram

Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций. При этом целостность энергетической системы не нарушена, а дефицита электроэнергии, заверил он, не прогнозируется.

Имеем серьезные разрушения инфраструктуры. <...> Повреждены около 20 подстанций, повреждены электростанции, в частности Днепровская ГЭС, — сообщил он.

Ранее представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов заявил, что по Днепропетровской гидроэлектростанции было нанесено восемь ударов. По его словам, на объекте зафиксированы значительные повреждения, в настоящее время станция выведена из строя.

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос сообщил, что Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. При этом он признал, что быстро нарастить производство такого типа вооружения Евросоюз не в состоянии. Решить эту проблему могли бы США. Однако, уверен он, даже там сделать это будет непросто.

В Минобороны РФ заявили, что 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожным узлам на Украине. Также были атакованы арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.