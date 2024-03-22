На Украине раскрыли подробности мощного удара по Днепрогэсу Генпрокуратура Украины: Днепрогэс выведен из строя после восьми ударов

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По Днепропетровской гидроэлектростанции было нанесено восемь ударов, заявил представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. По его словам, которое приводит местное агентство УНН, на объекте зафиксированы значительные повреждения, в настоящее время станция выведена из строя.

Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой — только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. <...> Сейчас, насколько я знаю, <...> объект действительно выведен из строя, — сказал Белоусов.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что Вооруженные силы Украины в ответ на удары ВС России по их инфраструктуре могут произвести массированную атаку по Крымскому мосту. По его мнению, для этого Киев может использовать крылатые ракеты, беспилотники или морские дроны. Дандыкин также считает, что Украина продолжит «пакостить России», запуская дроны и ДРГ.

Эксперт Анатолий Матвийчук, в свою очередь, считает, что удары по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе по Днепрогэсу, могут грозить ВСУ скорыми проблемами. По его мнению, не исключено, что атака была предупреждением Киеву со стороны ВС РФ. Матвийчук добавил, что при сложившихся обстоятельствах ВСУ лишатся возможности оперативно перебрасывать войска и ремонтировать технику.