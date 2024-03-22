Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Фото: t.me/dsns_telegram

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам на Украине, подтвердили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве рассказали об ударах по местам дислокации иностранных наемников.

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны, удары позволили прервать работу на промышленных предприятиях, связанных с ремонтом вооружений, выпуском боеприпасов и починкой боевой техники. Также в военном ведомстве отметили, что была уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Также разорвана цепочка для переброски к переднему краю боевых резервов.

Ранее сообщалось, что Днепровская речная флотилия получит 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Отмечается, что формирование нового подразделения недавно анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.