На Западе признали неспособность обеспечить Украину средствами ПВО LCI: Запад не может помочь Украине со средствами ПВО

Фото: МО РФ

Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет, заявил в эфире LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. По его словам, быстро нарастить производство такого вооружения Евросоюз не в состоянии. Решить эту проблему могли бы США, но даже там, уверен он, сделать это будет непросто.

Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты, — сказал Паломерос.

Российские войска 22 марта нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК и железнодорожным узлам на Украине. Также атаке подверглись места дислокации иностранных наемников.

Один из ударов ВС РФ по объектам ВСУ пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, там идет подготовка к принятию самолетов F-16. Также, отметил он, ракеты прилетели по стратегическому предприятию украинского ВПК — Южному машиностроительному заводу им. А. М. Макарова в Днепропетровске. Там, отметил он, производят беспилотники для украинской армии.