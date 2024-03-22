Стало известно об ударе по аэродрому, где Киев планировал принять F-16 Лебедев: один из ударов ВС РФ пришелся по военному аэродрому Староконстантинов

Один из ударов ВС РФ по объектам ВСУ на Украине утром 22 марта пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, там идет подготовка к принятию самолетов F-16. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Известно о прилете по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16, — приводит его слова агентство.

Также подпольщик сообщил об ударе по стратегическому предприятию украинского ВПК – Южному машиностроительному заводу им. А.М. Макарова в Днепропетровске. Там, отметил он, производят беспилотники для ВСУ. Со ссылкой на своих товарищей он добавил, что на заводе после мощного взрыва произошла детонация. В Минобороны РФ эти данным пока не комментировали.

Ранее стало известно, что удары ВКС России пришлись на Харьковский завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) имени Малышева и двум ТЭЦ. Отмечается, что под поражение могли попасть офицеры ВСУ, которые планировали атаки на российское приграничье. В российском военном ведомстве данную информацию также не комментировали.