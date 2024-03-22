Какие объекты инфраструктуры Украины поразили ВС РФ 22 марта: карта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

ВС РФ в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины — эту атаку министр энергетики страны Герман Галущенко назвал самой масштабной за последнее время. Обстрел, по его словам, велся с применением различных видов вооружений и боеприпасов — от авиаракет Х-59 и «Кинжалов» до ударных беспилотников «Герань».

Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны. В большинстве из них власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и перебоях со светом и водой, а также о сбоях в работе транспорта. По данным «Укргидроэнерго», одна из ракет попала в крупнейшую гидроэлектростанцию Украины — Днепрогэс в Запорожье. В результате на станции начался пожар, однако угрозы прорыва дамбы не возникло. О том, какие еще цели попали под удары — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru