Орбан рассказал, что спасет Украину Орбан назвал превращение в буферную зону идеальным вариантом для Украины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, его слова приводит издание Mandiner. По мнению политика, если этого не произойдет, то украинцы могут потерять свою страну.

Премьер Венгрии отметил, что следует учитывать географическое положение Украины. Для них как непосредственных соседей России самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, — говорится в публикации.

Орбан ранее высказался о специальной военной операции на Украине, предположив, что она закончится еще не скоро и выльется в тяжелые последствия для всей Европы. При этом он подчеркнул, что текущая ситуация на Украине негативно отражается и на самой Венгрии, представляя угрозу для ее безопасности. Орбан считает, что для человечества наступило «десятилетие опасностей и войн».

После встречи 8 марта с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом Орбан сообщал, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать военные действия на Украине. По его словам, Трамп не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы.