Орбан рассказал об отношении Трампа к финансированию Украины Орбан: в случае переизбрания Трамп не будет давать деньги Украине

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После встречи 8 марта с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил телеканалу М1, что американский политик в случае переизбрания не собирается финансировать военные действия на Украине. По его словам, он не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы.

Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны, — пояснил глава венгерского правительства.

Орбан высказал мнение, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины, и тогда «эта война» закончится. Венгерский политик напомнил, что Республиканская партия уже мешает демократам вкладывать деньги в военные действия Киева. Орбан признался, что желает Трампу победы на выборах.

Венгерский премьер пояснил, что экс-президент США не желает финансировать безопасность Брюсселя вместо самих европейцев. Если они так боятся, то пусть платят за безопасность или укрепляют свою армию, подчеркнул Орбан.

Он также отметил, что у Трампа есть собственный достаточно подробный план прекращения боевых действий на Украине. Орбан отказался разглашать его подробности, но признался, что он во многом совпадает с «венгерскими планами».

США и Евросоюз должны достигнуть соглашения с Россией об урегулировании ситуации на Украине, заявлял ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Он отметил, что подобный договор также станет гарантией безопасности в отношениях между Москвой и странами Запада на десятилетия вперед.