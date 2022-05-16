Премьер Венгрии Орбан заявил, что мир «вступил в десятилетие войн»

Виктор Орбан / Фото Attila Volgyi/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что спецоперация России на Украине закончится ещё нескоро и это выльется в тяжёлые последствия для всей Европы, передаёт ТАСС. Во время выступления в Государственном собрании страны он подчеркнул, что боевые действия на Украине представляют угрозу и для безопасности его страны. По его мнению, в мире началось «десятилетие опасностей и войн».

Перед нашими глазами разворачивается картина десятилетия войны, — сказал он.

Орбан подчеркнул, что ситуация на Украине и антироссийские санкции негативно повлияли на мировую экономику, вследствие чего в Европе, по его мнению, повысится уровень инфляции и начнётся «эпоха рецессии».

Венгерский премьер добавил, что был бы рад ошибиться в своём мнении касательно своих прогнозов, однако «надо исходить из наших реальностей, а не желаний».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на Украине является не региональным, а «мировым экономическим и политическим конфликтом». По его словам, граждане его страны ещё не до конца понимают, что происходит в Европе. Он подчеркнул, что сербские власти делают всё возможное, чтобы жители не ощущали на себе все последствия конфликта.