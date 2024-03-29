ВСУ в третий раз за день пытались атаковать российский регион дроном Минобороны: ПВО сбила третий за день беспилотник над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что это произошло примерно в 20:15 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ при обстреле Белгорода 24 марта повредили здание общежития БГТУ им. В. Г. Шухова. На опубликованных очевидцами кадрах, которые были сняты внутри одной из комнат, виден частично разрушенный потолок, по всему полу комнаты разбросаны расколотые элементы потолка.

Губернатор Вячеслав Гладков до этого передавал, что в результате обстрела Белгорода один человек погиб, еще пять пострадали. По его словам, в городе повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах и четыре частных домовладения.

Также Вооруженные силы Украины атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области беспилотным летательным аппаратом. По словам губернатора Романа Старовойта, это был дрон-камикадзе. В результате падения БПЛА загорелись спиртовоз и зернохранилище, которое полностью сгорело вместе с сельскохозяйственной техникой.