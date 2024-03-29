Зеленский сообщил об ударах по двум украинским ГЭС Зеленский заявил, что ночью под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС

Фото: ДСНС Украины

Глава Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ночь на 29 марта под удары Вооруженных сил России попали две гидроэлектростанции. По его словам, речь идет о Каневской и Днестровской ГЭС. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС, — рассказал Зеленский в соцсетях, не уточнив характер повреждений и их масштаб.

Ранее WarGonzo писал, что в ночь на 29 марта ВС России осуществили атаку на украинскую энергоструктуру «Геранями», крылатыми и баллистическими ракетами. Как информировали официальные службы Украины, по объектам запустили 39 беспилотников и 60 ракет разных типов.

По данным WarGonzo, взрывы звучали по всей территории государства. В публикации говорится, что поступали сообщения о повреждениях Среднеднепровской ГЭС, Криворожской ТЭС и Днепровской ТЭЦ.

22 марта глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявлял, что энергосистема Украины подверглась самой мощной атаке за все время СВО. По его словам, были повреждены энергетические объекты сразу в нескольких областях. Он подчеркнул, что особенно «досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах».