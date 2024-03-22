На Украине рассказали о последствиях ночной атаки на энергосистему «Укрэнерго»: энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время СВО

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Энергосистема Украины подверглась самой мощной атаке за все время СВО, заявил глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире национального телемарафона. По его словам, повреждены энергетические объекты сразу в нескольких областях. Особенно «досталось городу Харькову, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах», подчеркнул он.

Утренняя атака по энергетической системе Украины была самой крупной за все время, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым «Укрэнерго», — сказал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошло около 15 взрывов. В свою очередь глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры. По его данным, Харьков фактически остался без электричества. Также сообщается о поражении танкового завода.

До этого стало известно о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Поступали сообщения о взрывах в Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Сумах.