Бахмут, Часов Яр, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 30 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на разных направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Часова Яра, Угледара, Авдеевки, Работино, Херсона, Крынок, Клещеевки, Харькова, Луганска, Донецка, какие новости с фронтов спецоперации выходили сегодня, 30 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжают активно работать средства дальнего поражения с обеих сторон. В Работино ВС РФ пытались продвинуться в н. п. Без результатов. Инициативу ни одна из сторон до сих пор перехватить так и не смогла. Северо-западнее Вербового ЛБС без изменений. Донецкий фронт. Здесь российские войска продолжают давить на ВСУ в Новомихайловке, медленно, но верно забирая все новые позиции. Есть тактические успехи и в Георгиевке, где при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ также улучшили свои позиции. В районе Невельского — без изменений. В Тоненьком российские войска продолжают предпринимать попытки продвижения на запад, по направлению Уманского. Некоторые успехи есть, но они даются большим трудом. ВСУ активно обороняются. На окраинах Семеновки — ожесточенные бои. ВСУ периодически контратакуют, пытаясь не дать закрепиться российским войскам на южной окраине этого н. п.», — пишет источник.

Фото: МО Украины

По информации авторов канала, на Бахмутском направлении ВСУ, судя по всему, подтянули резервы и контратаковали в Ивановском (Красном).

«Украинским войскам крайне невыгодно оставлять позиции на западной окраине этого н. п. ВС РФ отбились, но ситуация в этом районе напряженная. Не исключены повторные накаты ВСУ», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении ВСУ ведут обстрелы гражданской инфраструктуры, выпустив 25 снарядов из ствольной артиллерии только по мирным объектам. Под удар попали Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки. На Запорожском фронте наши войска продолжают атаки северо-западнее Вербового и в Работино. В Новомихайловке ВС России продолжают штурмовать западную часть села. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. На направлении на Часов Яр наши подразделения продолжают штурм Богдановки и в районе Ивановского (Красного). Отмечается интенсификация боевых действий в районе н. п. Терны на Краснолиманском направлении», — сообщил источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«На Бахмутском направлении противник предпринял контратаки в направлении Ивановского (Красного), однако успеха не достиг. Авиация ВКС в течение дня нанесла несколько ударов по целям в районе Часова Яра и Константиновки. На Авдеевском направлении ВС РФ удалось выровнять конфигурацию линии фронта восточнее рубежа Тоненькое — Водяное. Продолжается наступление в направлении Уманского. Также на участке отмечено применение российских роботизированных платформ с вооружением. На Донецком направлении штурмовые группы ВС РФ закрепились в центре Георгиевки, а противник отступил на подготовленные позиции на территории предприятия „Сельхозхимия“», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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