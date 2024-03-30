Алла Пугачева: последние новости 30 марта, статус иноагента, критика МИД РФ

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню «Береги», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию Примадонны по теракту в «Крокусе». Какие известны последние новости о певице сегодня?

Что в МИД РФ сказали о реакции Пугачевой на теракт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Аллы Пугачевой о том, что нужно «скорбеть молча в душе». Такими словами артистка отреагировала на критику в свой адрес из-за молчания о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — отметила Захарова.

Кто выступил против признания Пугачевой иноагентом

Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ наделить певицу статусом иностранного агента, заявил глава ФПБК Виталий Бородин. Он выразил надежду, что дело доведут до конца. Как выяснил Telegram-канал SHOT, на настоящий момент Минюст проверяет источники финансирования Аллы Пугачевой. По информации канала, соответствующий статус может быть присвоен певице незадолго до ее 75-летия, которое Примадонна отпразднует 15 апреля.

При этом телеведущая и журналистка Ксения Собчак считает, что признание Аллы Пугачевой иноагентом было бы ошибкой. Она обратила внимание, что певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала. Не то чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания», — заявила Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ксения Собчак

Что известно о новой песне Пугачевой

Накануне состоялась премьера песни Аллы Пугачевой «Береги», которую артистка записала в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Трек доступен на стриминговых площадках.

«Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги», — рассуждает исполнительница в песне.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не будет слушать новую песню Примадонны. По его мнению, «любые, даже отрицательные комментарии льют сейчас воду на мельницу этой недостойной женщины».

Соседов считает, что «правильнее в нынешней ситуации игнорировать любые взбрыки Пугалкиной».

Почему Пугачева дружила с Вайкуле

Алла Пугачева никогда не считала артистку Лайму Вайкуле своей конкуренткой и именно поэтому подпускала ее близко к себе, заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров.

«Алла — очень умная женщина. Если ты хочешь быть красивой, имей с собой рядом уродливую подругу. Только здесь речь идет про другое: Алла, великая Алла — певица, которая собирала стадионы, и рядом с ней была Вайкуле, которая ей прямо совсем не конкурентка», — рассказал продюсер.

Лавров считает дружбу артисток стратегическим ходом Примадонны, который она сделала много лет назад. При этом, по словам продюсера, Пугачева видит, что Вайкуле сейчас на ней «пиарится», использует ее, но российская артистка «терпит» давнюю приятельницу.

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