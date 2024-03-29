Карлу III осталось жить два года: что известно о состоянии короля Британии

Фото: Samir Hussein/Keystone Press Agency

Карл III

Король Великобритании Карл III обратился к нации в записанном послании и сообщил, что не может присутствовать на ежегодной королевской службе в честь Великого поста. Почему монарх отказался от публичного посещения церкви, что известно о его состоянии здоровья?

Что сказал в послании Карл III

После того как в начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты, ожидалось, что он появится на Великой службе. Однако в кафедральном соборе Вустера присутствовала его супруга королева Камилла, а в церкви транслировалась запись послания Карла III. По данным СМИ, монарх не посетил службу по рекомендации врачей.

«В Великобритании мы благословлены всеми различными службами, которые существуют для нашего благополучия, но, помимо этих организаций и их самоотверженных сотрудников, мы нуждаемся в тех, кто протягивает нам руку дружбы, особенно в трудную минуту», — пояснил король.

Карл III в обращении добавил, что богослужение напомнило ему о его обещании в начале коронационной службы следовать примеру Христа.

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Король Карл III и королева Камилла присутствуют на воскресной службе Святого Причастия в церкви Святой Марии Магдалины

«Сегодня я особенно молюсь о том, чтобы пример служения друг другу нашего Господа продолжал вдохновлять нас и укреплять все наши общины. Пусть Бог благословит всех вас на эту Пасху», — закончил свою речь монарх.

Что говорят о возможной смерти Карла III

После того как Карл III не присутствовал на Великой службе в предпасхальный четверг, издание In Touch сообщило, что король Великобритании сильно ослаб на фоне онкологического заболевания. По информации источника, монарх борется с раком поджелудочной железы, ему осталось жить два года.

«Рак съедает его заживо. Он очень слаб. Ситуация отчаянная. Теперь король просто не в состоянии управлять капризной семьей, интересами короны, выполнять публичные обязанности», — сообщили источники издания.

Бельгийская журналистка Анна ван Денски также в ходе эфира на своем YouTube-канале заявила, что монарх регулярно вносит правки в план своих похорон, который получил название «Мост Менай».

«Предполагаемый бюджет уже перевалил за 250 миллионов фунтов. Близким Карл III говорит: он так долго стоял в очереди на трон, что заслужил пышнейшие похороны», — отметила журналистка.

Как состояние Карла III комментируют близкие

Племянник британского короля Питер Филлипс в интервью Sky News Australia заявил, что Карл III расстроен темпами своего выздоровления от рака. Изначально предполагалось, что, после того как у монарха было диагностировано онкологическое заболевание, срок его лечения составит около двух месяцев, после чего он в полной мере вернется к исполнению своих обязанностей.

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Питер Филлипс прибывает на церковную службу в Сандрингем

«Я думаю, что в конечном итоге он очень расстроен. Он расстроен тем, что не может продолжать и делать все, что он хочет. Но он очень прагматичен, он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе. И в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех — своих врачей и медсестер — к тому, чтобы иметь возможность сказать: „На самом деле я могу сделать это, я могу сделать то“», — сообщил Питер Филлипс.

При этом королева Камилла на прошлой неделе заявила, что Карл III «чувствует себя очень хорошо», а принцесса Евгения, отвечая на вопрос журналистов о том, как монарх переносит лечение, также отметила, что у него «все хорошо».

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