Соседов посоветовал игнорировать любые «взбрыки Аллы Пугалкиной» Соседов назвал Пугачеву Пугалкиной и призвал игнорировать ее «взбрыки»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что принципиально не слушал новую песню Аллы Пугачевой, которую хотят признать иноагентом. Отвечая на соответствующий вопрос aif.ru, он назвал Примадонну «Пугалкиной» и посоветовал игнорировать любые ее «взбрыки».

Музкритик добавил, что его уже неоднократно просили оценить новые песни Пугачевой. По словам эксперта, в текущей ситуации любые, даже отрицательные комментарии «льют воду на мельницу этой недостойной женщины».

Пугачева выпустила клип на песню «Береги себя» накануне, 29 марта. Трек записан совместно с музыкантом Женей Моисеевым. В Сети уже появились слухи, что песня посвящена трудностям в отношениях с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Поклонница Наталья Мельникова предположила, что пара переживает непростой период, а песню написала сама Примадонна, «которая всегда поет о себе». Пользовательница Оксана также отметила, что от слов песни «навевает тоской», которая может быть вызвана размолвкой Пугачевой с Галкиным. Комментатор Николай написал, что певица «поет сердцем», а не голосом, поэтому мелодии в композиции нет.