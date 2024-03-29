«Красивая подруга со страшной»: продюсер об отношениях Пугачевой и Вайкуле Продюсер Лавров: Пугачева дружила с Вайкуле, потому что не считала конкуренткой

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и Борис Моисеев

Певица Алла Пугачева никогда не считала артистку Лайму Вайкуле своей конкуренткой и именно поэтому подпускала ее близко к себе, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что для Примадонны дружба с латвийской певицей была своего рода стратегическим ходом, сейчас же она ее «терпит».

Алла — очень умная женщина. Если ты хочешь быть красивой, имей с собой рядом уродливую подругу. Только здесь речь идет про другое: Алла, великая Алла — певица, которая собирала стадионы, и рядом с ней была Вайкуле, которая ей прямо совсем не конкурентка, — сказал Лавров.

Продюсер назвал дружбу Пугачевой и Вайкуле стратегическим ходом Примадонны, который она сделала много лет назад. Сейчас, по словам Лаврова, Пугачева прекрасно видит, что Вайкуле на ней «пиарится», использует ее, но российская артистка «терпит» давнюю приятельницу.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева знакомы с 1980-х годов. Вайкуле выступала на «Рождественских встречах» Пугачевой как представитель ее ближнего круга. Латвийская певица неоднократно была в замке Пугачевой и Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в деревне Грязь Одинцовского района. В Юрмале Пугачева и Вайкуле являются соседями, их дома расположены рядом. Летом прошлого года Пугачева поддержала свою подругу и пришла на ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале.

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летие. Она стала известной в 1986 году, когда с ней стали работать композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник. Они написали специально для нее несколько хитов: «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж».

Ранее продюсер Лавров рассказал, что композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Пугачевой, с которой поссорились. Для этого они сочинили для Вайкуле несколько сильных хитов. Он пояснил, что Паулс и Резник были лучшими авторами в Советском Союзе и поэтому успех начинающей певицы Лаймы Вайкуле был ожидаем.