В Европе заметили рост могил наемников, воевавших на Украине РИА Новости: в Европе растет количество могил погибших на Украине наемников

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На европейских кладбищах продолжает расти количество могил, где похоронены воевавшие на Украине наемники, сообщает РИА Новости. Новые захоронения появляются в Польше, Франции и других странах Европы.

Корреспондент агентства побывал на военном кладбище в польской столице, на одной из могил наемника установлен большой черный памятник из гранита. Подпись у монумента гласит, что погибший 1987 года рождения был добровольцем, сражавшимся в рядах ВСУ. По данным агентства, военный работал инструктором, он никогда не служил в армии, на Украине он оказался в марте 2022 года, в ноябре того же года он подорвался на мине-ловушке.