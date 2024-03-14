Минобороны России раскрыло число уничтоженных на СВО иностранных наемников Минобороны России: за время СВО ликвидированы 5962 иностранных наемника

Фото: МО Украины

Российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника, сообщает Министерство обороны РФ. Отмечается, что наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Второе место в этом списке занимают граждане Грузии: ликвидирован 561 наемник из 1042. Среди 1113 американских наемников уничтожен 491. Кроме того, ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — из Великобритании.

Ранее польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом согласились вступить в фиктивную ЧВК, которую, как им объяснили пранкеры, организовал бывший президент Украины Петр Порошенко. На вопрос Горняку о том, не вызовет ли у него отторжения совместная работа с украинскими националистами, он ответил, что у него нет с этим проблем.

Украинский пленный Юрий Водян рассказал, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ. Мужчина отметил, что служил в этой бригаде после того, как в ноябре был мобилизован из Николаевской области.