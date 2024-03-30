Средства ПВО сбили два беспилотника над российским регионом за полчаса МО РФ: ВСУ дважды атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли две попытки нанести удар по Белгородской области, задействовав беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. Как отметили в пресс-службе ведомства, оба дрона ВСУ были успешно нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны ВС РФ.

Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Позднее еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью уже в 14:20 мск. О возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде, Яковлевском городском округе и приграничных муниципалитетах школьники будут переведены на дистанционное обучение в четвертой четверти. По его словам, сегодня в 30-километровой зоне от госграницы проведение занятий в кружках и секциях невозможно.