В российском регионе школьников перевели на дистанционное обучение Гладков: дети Белгорода перейдут на дистанционное обучение в четвертой четверти

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Учащиеся школ Белгорода, Яковлевского городского округа и приграничных муниципалитетов Белгородской области переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Гладков отметил, что на всех остальных территориях региона сохранится очное обучение в школах.

Самое главное — дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение, — написал глава области.

Гладков добавил, что дистанционное обучение является очень важным дополнением как для школьников, так и для учителей. Он признал, что на сегодняшний день в 30-километровой зоне от госграницы невозможно проводить занятия в кружках и секциях.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке беспилотника украинской армии на Белгородскую область в 07:30 мск. Его сбили дежурные средства противовоздушной обороны. После этого Минобороны сообщило о еще одной атаке БПЛА в регионе в 08:00 мск.