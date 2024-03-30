Стало известно о подготовке ВСУ к танковому наступлению под Киевом Глава ОВА Киева сообщил об установке 10 тысяч «зубов дракона» вокруг столицы

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины установили уже 10 тысяч «зубов дракона» под Киевом, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Речь идет о пирамидообразных бетонных конструкциях, призванных сдерживать наступление танков и прочей бронетехники. По словам чиновника, столицу также будут защищать различные фортификационные сооружения, системы траншей и блиндажей, а также невзрывные заграждения, передает «Страна.ua».

Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Установятся заградительные рубежи — «зубы драконов», противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения, — рассказал Кравченко.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что «зубы дракона» не помогут Вооруженным силам Украины. По его словам, вся полоса перед бетонированными капсулами ВСУ будет «насмерть заминирована», однако у российских войск есть специальные машины разграждения. Кроме того, линия фронта растягивается на 1000 км и ВСУ просто не успеют укрепить ее полностью, добавил эксперт.