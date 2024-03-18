Военэксперт раскрыл, как штурмовать «зубы дракона» ВСУ под Одессой Военэксперт Дандыкин: «зубы дракона» не помогут ВСУ удержаться под Одессой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются создать массированные заграждения, так называемые «зубы дракона» под Одессой, однако они им не помогут, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, вся полоса перед бетонированными капсулами ВСУ будет «насмерть заминирована», однако российские войска умеют ставить специальные мирные заграждения. Кроме того, линия фронта растягивается на 1000 км, и ВСУ просто не успеют укрепить ее полностью, добавил эксперт.

Это попытки создания массированных заграждений, зубы дракона, закапывают бетонированные капсулы, но все это преодолимо <...> Это создаст определенные неудобства для наших войск, но не поможет ВСУ удержаться. Для этого есть специальные машины разграждения, наносятся удары артиллерией, перед этим проводят минирование. Вся полоса насмерть заминирована, но для этого у нас есть система земледелия, постановки мирных заграждений, — объяснил Дандыкин.

Основной задачей ВС РФ на данный момент является освобождение русских земель — Запорожья, Херсона, части Донецка, Славянска, Крамоторска, Константиновки, небольшой части ЛНР, добавил эксперт. Работы много, однако все заграждения ВСУ будут сметены, констатировал он.

Ранее военкоры сообщали о новых заграждений ВСУ под Одессой. Они представляют собой бетонные пирамиды небольших размеров.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Россия вынуждена создавать санитарные границы на Украине из-за обстрелов приграничных российских регионов. По его словам, эта граница может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса.