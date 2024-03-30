Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он также отметил, что в населенном пункте нарушена подача электричества.
В результате террористической атаки двое жителей получили легкие ранения. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.
По словам губернатора, на территории поселка зафиксирована серия прилетов. Известно о повреждениях в двух многоквартирных домах, нескольких частных домах, а также в одном из производственных помещений. Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы, уточняются данные о причинах нарушения энергоснабжения.
До этого Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал. На место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении четырех частных домовладений и хозяйственных построек при утреннем обстреле ВСУ по селу Гуево в Суджанском районе региона. По его словам, всем владельцам будет оказана помощь для восстановления.