Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ под Брянском Богомаз: два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Белая Березка

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он также отметил, что в населенном пункте нарушена подача электричества.

В результате террористической атаки двое жителей получили легкие ранения. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

По словам губернатора, на территории поселка зафиксирована серия прилетов. Известно о повреждениях в двух многоквартирных домах, нескольких частных домах, а также в одном из производственных помещений. Сейчас на местах попаданий работают экстренные службы, уточняются данные о причинах нарушения энергоснабжения.

До этого Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал. На место обстрела прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении четырех частных домовладений и хозяйственных построек при утреннем обстреле ВСУ по селу Гуево в Суджанском районе региона. По его словам, всем владельцам будет оказана помощь для восстановления.