«Это проблема»: в США раскрыли, как Россия «выманила» украинские силы ПВО BI: планирующие бомбы России заставляют ВСУ подставлять свои системы ПВО

Фото: МО РФ

Самолеты ВС РФ сбрасывают планирующие бомбы на безопасном расстоянии, поэтому ВСУ вынуждены размещать средства ПВО близко к фронту, пишет Business Insider. Эксперты отметили, что из-за этого они становятся более уязвимыми.

Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит, — пояснили авторы публикации.

Ранее военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов рассказал, что новая российская авиабомба Д-30СН оснащается собственными двигателями, что значительно увеличивает дистанцию полета. Кроме того, этот универсальный межвидовой планирующий боеприпас обладает защитой от навигационных помех, добавил специалист. Он уточнил, что у Д-30СН есть система антенны «Комета-М», что позволяет ей противодействовать подавлению сигналов — эффективность подавителей снижается примерно в 300 раз, что делает привычные методы борьбы со снарядом нерабочими.

До этого стало известно о первом применении Вооруженными силами России новой авиабомбы Д-30СН в зоне СВО. Она представляет собой трубу с крыльями, внутри которой находятся блоки управления и более 100 килограммов взрывчатого вещества.