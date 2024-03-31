Российские «Джокеры» теперь могут «подменять» средства ПВО ЦКБР: российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под функции ПВО

Фото: МО РФ

Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, устройства теперь могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, а в будущем даже смогут заменить дорогостоящие противоракеты.

Сейчас это полноценный рабочий проект FPV-ПВО: на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника, — пояснил собеседник агентства.

Ранее Кузякин рассказал, как целая рота солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен ВС РФ благодаря применению FPV-дронов «Джокер». Он допустил, что этот рекорд уже никто не сможет повторить. В тот момент боевой обстановки украинские военные ожидали «конвенциональной войны» и встали в классическую линию обороны: подготовили пулеметные гнезда, противотанковые расчеты и РПГ. Однако россияне запустили в ход FPV-расчеты, спешно «размотавшие» вторую линию обороны ВСУ, резюмировал эксперт.

До этого Telegram-канал «Русский инженер» известил, что в зоне спецоперации стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Авторы канала уточнили, что речь идет о гибриде самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов.