Российские «Герани» погасили свет в Одессе Рогов: после ударов дронов «Герань» в большинстве районов Одессы пропал свет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После ударов российских дронов-камикадзе «Герань» по Одессе в большинстве районов областного центра пропал свет, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Минобороны РФ и местные власти эту информацию не комментировали.

В Одесской области после точного и вежливого цветения «Герани» во многих районах областного центра пропал свет, — отметил политик.

Ранее российские военные подбили немецкий танк Leopard на Донецком направлении, рассказал командир взвода БПЛА с позывным Батайск. Уничтожение боевой машины ВСУ с помощью FPV-дрона показали на видео. По словам военного, при появлении у украинских бойцов новой техники есть желание поскорее уничтожить ее, поскольку объемы поставок у противника небольшие. Также это представляет возможность заполучить новые трофейные образцы, добавил оператор БПЛА.

До этого появилось видео поражения бронированной разведывательно-дозорной машины ВСУ. Оно было снято в селе Первомайском, расположенном в Донецкой Народной Республике. По данным канала, БРДМ подбили бойцы 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России.