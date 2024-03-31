Минобороны рассказало о подвиге медика под обстрелом ВСУ Минобороны РФ: сержант Братишко под обстрелом ВСУ оказала помощь раненым в бою

Фото: Минобороны РФ

Сержант Валентина Братишко в составе медицинского подразделения на линии соприкосновения оказывала помощь раненым в бою солдатам под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, ей удалось организовать укрытие для бойцов и выполнять поставленные задачи.

Организовывала и непосредственно участвовала в обустройстве мест временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя, проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым, находясь под ракетно-артиллерийскими обстрелами, — говорится в сообщении.

Братишко также сопроводила военных, которым было невозможно оказать помощь на месте. Сержант помогала при эвакуации санитарными вертолетами и автомобильным транспортом, констатировали в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что солдаты, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, являются подлинными народными героями. Бойцы сражаются за правду и защищают страну, отметил он

До этого глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы российские военные успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Президент поблагодарил участников СВО за самоотверженное служение Отечеству.