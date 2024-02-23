Путин назвал участников СВО подлинными героями

Фото: Минобороны РФ

Солдаты, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, являются подлинными народными героями, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества. Бойцы сражаются за правду и защищают страну, передает пресс-служба Кремля.

Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию <...> Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги, — отметил глава государства.

Ранее Путин пообещал сделать все возможное, чтобы российские военные успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Президент поблагодарил участников СВО за самоотверженное служение Отечеству.

До этого он вручил государственные награды воинским частям ВКС России. Церемония с участием российского лидера состоялась на аэродроме Чкаловский. По прибытии Путина встретил глава Минобороны Сергей Шойгу и представил краткий доклад о построении войск. Наряду с министром о готовности к проведению мероприятия отчитался главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов. Затем президент приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью.