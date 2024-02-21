Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Фото: Ильи Питалёва, МИА «Россия сегодня»/Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России. Церемония с участием главы государства состоялась на аэродроме Чкаловский, передает ТАСС.

По прибытии президента встретил глава Минобороны Сергей Шойгу и представил краткий доклад о построении войск. Наряду с министром о готовности к проведению мероприятия отчитался главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов. Затем Путин приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью.

Главный центр боевой подготовки и переучивания состава армейской авиации получил орден Суворова. Награду присваивают за успешное выполнение боевых задач на суше и воздухе. Бригаду армейской авиации удостоили орденом Жукова — за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, отдельный вертолетный полк наградили орденом Кутузова — за результативные военные операции.

Путин прикрепил к боевым знаменам ордена и орденские ленты. Награжденные подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

Кроме того, российский лидер передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, который является главным храмом Воздушно-космических сил России.

Ранее заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества российским военным, которые отличились во время освобождения Авдеевки в ДНР. Он отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил с награждением.