Путин пообещал помогать бойцам СВО Путин: Россия поможет бойцам СВО выполнять поставленные задачи

Фото: kremlin.ru

Россия будет всесторонне помогать бойцам СВО, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поблагодарил военнослужащих за «доблестное выполнение воинского долга», передает пресс-служба Кремля.

Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное самоотверженное служение Отечеству, — сказал Путин.

Ранее Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России. Церемония с участием главы государства состоялась на аэродроме Чкаловский. По прибытии президента встретил глава Минобороны Сергей Шойгу и представил краткий доклад о построении войск. Наряду с министром о готовности к проведению мероприятия отчитался главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов. Затем Путин приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью.

Также президент присвоил ряд воинских и специальных званий офицерам Минобороны, МВД и ФСИН. В частности, речь идет о замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Викторе Познихире и представителе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимире Цимлянском.