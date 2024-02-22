Путин присвоил генеральские звания офицерам МВД, Минобороны и ФСИН

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил ряд воинских и специальных званий офицерам Минобороны, МВД и ФСИН, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. В частности, речь идет о замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Викторе Познихире и представителе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимире Цимлянском.

Генерал-майоры полиции Игорь Амельчаков и Игорь Илларионов получили звание генерал-лейтенанта, еще 23 полковника полиции стали генерал-майорами. В свою очередь полковников внутренней службы Игоря Парадеева, Александра Степанова и Михаила Чаткина повысили до звания генерал-майора, а полковников юстиции Андрея Дмитриева и Александра Литвинова — до звания генерал-майора юстиции. Замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев стал генерал-полковником внутренней службы.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Сергею Корсакову. Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Тем же указом Корсакову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт РФ».