Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Сергей Корсаков

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как отмечается, звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Тем же указом Корсакову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт РФ».

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российский Федерации Корсакову Сергею Владимировичу, — говорится в документе.

Ранее президент присвоил звание Героя России 272 военным, принимавшим участие в военной операции на Украине. По данным Министерства обороны, еще 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе СВО, а 363 тысячи удостоились ведомственных наград.

До этого Путин изменил действующий порядок и повысил сразу на два воинских звания добровольца Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях в зоне СВО. Вместо старшего лейтенанта ему присвоено звание майора. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин дал поручение представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки.