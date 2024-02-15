Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как отмечается, звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Тем же указом Корсакову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт РФ».
За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российский Федерации Корсакову Сергею Владимировичу, — говорится в документе.
Ранее президент присвоил звание Героя России 272 военным, принимавшим участие в военной операции на Украине. По данным Министерства обороны, еще 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе СВО, а 363 тысячи удостоились ведомственных наград.
До этого Путин изменил действующий порядок и повысил сразу на два воинских звания добровольца Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях в зоне СВО. Вместо старшего лейтенанта ему присвоено звание майора. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин дал поручение представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки.