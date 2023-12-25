Путин повысил старшего лейтенанта до звания майора Путин поручил повысить старшего лейтенанта Трошина из зоны СВО до майора

Президент России Владимир Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два воинских звания добровольца Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях. Вместо старшего лейтенанта ему теперь присвоены погоны майора.

24 декабря танкисты группировки войск «Запад» на передовой получили боевые государственные награды. Военнослужащие отличились в рамках выполнения задач на Купянском направлении, сообщало Минобороны России. Госнаграды в виде Георгиевских крестов IV степени, медалей «За отвагу» и медалей Суворова вручены личному составу на передовых позициях командиром танкового батальона. После церемонии военнослужащие вернулись на места дислокации.

Командир одного из танковых экипажей с позывным Татарин рассказал, что в ходе недавней задачи выполнялась огневая поддержка мотострелковых подразделений. Противник был уничтожен.

В середине декабря российские танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов. По данным Минобороны РФ, на необходимость таких улучшений указал опыт применения бронетехники в зоне спецоперации.