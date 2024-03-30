Уничтожение разведывательной бронемашины ВСУ в Первомайском попало на видео WarGonzo опубликовал видео уничтожения БРДМ ВСУ в Первомайском в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Telegram-канал WarGonzo показал видео поражения бронированной разведывательно-дозорной машины ВСУ, уничтоженной в селе Первомайском в ДНР. По данным канала, БРДМ подбили бойцы 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России.

На видео видно, как российский БПЛА незаметно подлетел к БРДМ ВСУ и держался в воздухе, ожидая, пока противник подойдет ближе. После нанесения удара украинская бронемашина сгорела вместе с экипажем, пишет канал.

14 марта советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о взятии Первомайского под огневой контроль ВС РФ. По его словам, этот населенный пункт находится ниже села Невельского, откуда активно работает российская артиллерия.

Ранее военный эксперт Борис Рожин показал кадры уничтожения украинской БМП, подбитой FPV-дронами на Артемовском направлении. По словам аналитики, украинскую боевую машину пехоты поразили военнослужащие 6-й мотострелковой бригады ВС России.

Кроме того, ВСУ потеряли еще один немецкий танк Leopard, сгоревший на Донецком направлении. Об уничтожении боевой машины рассказал командир взвода БПЛА с позывным Батайск, показавший видео удара FPV-дронов.