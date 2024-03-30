Сожжение украинской БМП под Артемовском показали на видео Появилось видео удара FPV-дронами по украинской БМП на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ, подбитой на Артемовском направлении. По его данным, военнослужащие 6-й мотострелковой бригады ВС России поразили украинскую бронемашину FPV-дронами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как операторы вычислили БМП ВСУ и нанесли удар. Бронемашина загорелась.

Ранее командир взвода БПЛА с позывным Батайск рассказал об уничтожении немецкого танка Leopard на Донецком направлении. По словам военного, западная техника так же уязвима для российских FPV-дронов, как и любая другая. Поражение боевой машины ВСУ показали на кадрах с беспилотника. Боец отметил, что это уже как минимум второй Leopard, подбитый его подразделением. Он признался, что им пока не встречались американские танки Abrams, но указал, что они не обладают преимуществами перед немецкими, при этом более тяжелые и менее маневренные.

Минобороны РФ ранее показало видео удара FPV-дронами по украинской пехоте в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, позиции противника атаковали с помощью беспилотников в районе Часова Яра.