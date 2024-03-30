Уничтожение танка Leopard в ДНР показали на видео Российский FPV-дрон поразил танк Leopard на Донецком направлении

Российские военные подбили немецкий танк Leopard на Донецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Батайск. Уничтожение боевой машины ВСУ с помощью FPV-дрона показали на видео.

Западная техника — она ничем не отличаются. Как ее расхваливают там по телевизору, по картинке, расписывают... Обычная техника, обычный металл, обычный боекомплект. Так же уничтожается. Нету никаких сверхъестественных способностей, живучести, — отметил командир взвода.

По словам военного, при появлении у ВСУ новой техники есть желание поскорее уничтожить ее, поскольку объемы поставок у противника небольшие. Также это представляет возможность заполучить новые трофейные образцы, добавил оператор БПЛА.

Боец уточнил, что Leopard вычислили при облете позиций противника. После дополнительной разведки определили, что это именно немецкий танк, затем был экстренно поднят расчет FPV, и цель была поражена, рассказал Батайск.

Военнослужащий добавил, что это уже как минимум второй Leopard, уничтоженный его подразделением. При этом его взвод пока не встречал американские танки Abrams. По его словам, эти машины не имеют преимуществ перед Leopard, кроме того, они более тяжелые и менее маневренные.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков показал видео уничтожения танка Abrams в зоне СВО. По его словам, ВС России поразили боевую машину ВСУ на Авдеевском направлении.