Орловский губернатор показал видео уничтожения танка Abrams под Авдеевкой Губернатор Клычков: на Авдеевском направлении уничтожен танк Abrams ВСУ

Фото: МО РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения.

Клычков отметил, что регион взаимодействует с бойцами из гвардейских бригад спецназначения с первых дней СВО. По его словам, недавно представители региона передали 3-й гвардейской бригаде бронированный автомобиль.

Сегодня они очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки. Американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки «Центр» от Авдеевки, — говорится в публикации.

Ранее военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.